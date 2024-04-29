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Bilecik'te bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

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Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü Çiftlik alanında bulunan bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te gece saatlerinde bir bağ evinde çıkan yangını söndürdü.

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü Çiftlik alanı mevkiinde Mustafa Yanık'a ait olduğu belirlenen bağ evindeki yangın ihbarına giden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çevreye yayılmasını önleyen ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlatırken, çıkış nedeni hakkında araştırma yapılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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