Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele' Konulu Etkinlik Düzenlendi

Bilecik'te düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' konu etkinliğe okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katılım gösterdi.

BİL-EN programı çerçevesinde, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği okul idarecileri, öğrenciler, öğretmenler ve okul aile birliklerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programda video gösterimlerinin yanı sıra daha önce İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu'nda görev yapan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Okullarda güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması, öğretmen ve velilerin bu konu üzerinde durması gerektiği belirtildi. - BİLECİK