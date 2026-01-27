Haberler

Bilecik'te atletizm antrenmanları sürüyor

Bilecik'te atletizm antrenmanları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları kapsamında devam eden atletizm antrenmanları, sporcuların hız, dayanıklılık, kuvvet ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik planlı çalışmalarla gerçekleştiriliyor. Antrenörler rehberliğinde disiplinli bir ortamda sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerine odaklanılıyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları kapsamında yürütülen atletizm antrenmanları sürüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen atletizm çalışmaları, sporcuların hız, dayanıklılık, kuvvet ve koordinasyon becerilerini birlikte geliştirmeye yönelik planlı antrenmanlarla sürdürülüyor. Teknik koşu drilleri, branşa özgü uygulamalar ve ölçümlü performans takibiyle sporcuların gelişimleri yakından izleniyor. Uzman antrenörler rehberliğinde yaş ve seviye gruplarına uygun olarak planlanan antrenmanlarda, disiplinli çalışma ortamı sayesinde sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerinin desteklendiği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Okullarımızda yürüttüğümüz atletizm çalışmalarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu yaşam biçimi haline getirmesini hedefliyoruz. Planlı ve bilimsel antrenman anlayışıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı