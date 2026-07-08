Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gölpazarı ilçesine bağlı Küçükyenice köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde anız yakılması sonucu çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede 19 arazöz, 8 su tankeri ve 7 hava aracı görev aldı.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA