Bilecik'te Aniden Bastıran Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Bilecik'te aniden yağan yağmur, Yeni Hastane kavşağında su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede sıkça yaşanan bu sorun için çözüm bulunması talep ediliyor.
Aniden batıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı
BİLECİK - Bilecik'te aniden bastıran yağmur sonrası Yeni Hastane kavşağından biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.
Bilecik'te hava sıcaklığı bugün 5 derece birden düşerken, öğlenden sonra gök gürültülü yağışa bıraktı. Yağış sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Her yağmur yağdığında bölgede devamlı su birikintisi olurken, sürücülere buna bir çözüm bulunması istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel