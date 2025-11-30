Bilecik'te Altın Madeni Projesine Tepki Yürüyüşü Jandarma Engeline Takıldı

(BİLECİK) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde yapılması planlanan altın madeni projesine tepki göstermek isteyen doğaseverler, jandarma engeliyle karşılaştı.

"Geleceğe nefes bırakmak için yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Tüm Emekli-Sen, Doğa-Der, SOL Parti ve Bilecik Çevre Platformu'nun çağrısıyla, Pazaryeri'ne bağlı Bozcaarmut ve Gedikpınar köyleri arasında yapıldı.

Ancak yürüyüşün ikinci kilometresinde jandarma ekipleri, eylemcilerin önünü keserek yürüyüşün devamına izin vermedi. Eylemciler ile jandarma arasında uzun süre tartışma yaşandı.

Bir vatandaş, "Biz burada doğa yürüyüşü yapıyoruz. Yazık günah, çocuğunuza, torununuza nasıl hesap vereceksiniz" diyerek tepkisini dile getirirken; bir diğeri ise "Biz vazgeçmiyoruz, ileri günlerde yeniden geleceğiz, daha çok insanla geleceğiz" ifadelerini kullandı.