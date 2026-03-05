Haberler

Bilecik'te 'Aile ve Gençlik Fonundan' yararlanan çiftler için 'Aile Buluşması' programı

Bilecik'te 'Aile ve Gençlik Fonundan' yararlanan çiftler için 'Aile Buluşması' programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi çerçevesinde Bilecik'te gerçekleştirilen 'Aile Buluşması' programı, genç çiftlerin aile hayatına dair bilgiler edindiği bir etkinlik oldu. Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgularken, gençlere destek mesajları verildi.

Bilecik'te 'Aile ve Gençlik Fonundan' yararlanan çiftler için 'Aile Buluşması' programı düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi kapsamında Aile ve Gençlik Fonundan yararlanan çiftler için Bilecik'te 'Aile Buluşması' programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak genç çiftleri tebrik etti.

Program kapsamında Klinik Psikolog Duygu Kaymakçı tarafından 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu söyleşi gerçekleştirilirken, Meltem Yavaş moderatörlüğünde düzenlenen Rol Model Aile Söyleşisi'nde Demirbaş çifti deneyimlerini paylaştı. Eşimi ne kadar tanıyorum yarışması, pasta kesimi ve hediye takdimi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Gençlerimizin sağlam temeller üzerine kuracakları aileler, güçlü bir toplumun en önemli dayanağıdır. Bakanlığımızın destekleriyle genç çiftlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi