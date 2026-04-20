Bilecik'te aile içi iletişim eğitimi düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile içi iletişim eğitimi düzenlendi.

Bilecik Gönüllüleri Derneği üyelerine yönelik 'Aile İçi İletişimin Temel Unsurları' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Hasan Adan tarafından verildi. Program kapsamında katılımcılara, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aile yapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim ortamlarının oluşturulması adına bu tür eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Toplumun temel yapı taşı olan ailelerin daha bilinçli ve güçlü olması için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

