Bilecik'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te afet risklerini azaltmak için Bilecik İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecik'te meydana gelebilecek afetlerin oluşturabileceği risklerin en aza indirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. İRAP kapsamında belirlenen hedef ve eylemler ile kurumların sorumlulukları değerlendirilirken, afetlere karşı daha dirençli bir Bilecik oluşturulması amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Faik Oktay Sözer, "Afetlerle mücadelede en önemli husus, riskleri önceden belirlemek ve gerekli tedbirleri afet meydana gelmeden hayata geçirmektir. Bilecik'imizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İRAP kapsamında belirlenen hedef ve eylemlerin titizlikle uygulanması büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı