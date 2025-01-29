Bilecik'te Açık Kapı Projesi ile İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

Bilecik Valiliğine bağlı Açık Kapı personelleri ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olurken, devletin şefkat elinin her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyorlar.

Açık Kapı personelleri Bilecik kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köy ziyaretleri yapılarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirerek, ihtiyaç, talep ve önerileri yerinde aldı. Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Açık Kapı Şube Müdürü V. Mehmet Aygün, "Açık Kapı (Milletin Kapısı) projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 81 il valiliği bünyesinde İçişleri Bakanlığınca oluşturulmuştur. Açık Kapı projesiyle vatandaşlarımızın valiliklere olan talepleri elektronik ortamda kaydedilmekte ve takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız, 17 başlık ve 322 konuda taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, e-devlet, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirilmekte ve7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir" dedi.

"Öncelikle hane ve köy ziyaretleri gerçekleştirilmiştir"

Açık Kapı Şube Müdürü V. Mehmet Aygün açıklamasının devamında, "Vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinlemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2025/Ocak ayı içerisinde İlçe ve Köy ziyaretleri yapılarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilmiştir. İlimize bağlı 7 ilçemiz ziyaret edilerek, İlçe Kaymakamlarımız desteği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri eşliğinde Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar İlçelerimiz ve bağlı köylerinde öncelikle yaşlılarımız ve sosyo ekonomik durumu düşük vatandaşlarımız olmak üzere hane ve köy ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaç ve talepleri yerinde alınarak ilgili kurumlar nezdinde hızlı ve etkin çözümler üretilerek devletimizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğu hissettirilmiştir" dedi. - BİLECİK