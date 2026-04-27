Bilecik'te 8 bin çilek fidesi üreticiyle buluştu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 8 bin çilek fidesi üreticiyle buluştu.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çilek yetiştiriciliğine yönelik proje hayata geçirildi. Yenipazar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 'Çilek Yetiştiriciliği' kursu ile üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sürecinin ardından sahaya inilerek üretimi destekleyen adımlar atıldı. "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi kapsamında üreticilere 8 bin çilek fidesi ile bin metre malç naylonu dağıtıldı. Yaklaşık 1 dekarlık alanda yapılacak dikimle ilçede çilek üretimine başlangıç yapılmış oldu. Proje kapsamında ilerleyen süreçte 'Yenipazar Çileği' markasının oluşturulması planlanıyor.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, yaptığı açıklamada, "Projemiz, Yenipazar Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin yüzde 50 katkısı ve çiftçilerimizin yüzde 50 özverili desteği ile hayat bulmuştur. Hedefimiz 'Yenipazar Çileği' markasını oluşturmak ve ilçemizi bu alanda söz sahibi haline getirmektir" dedi. - BİLECİK

