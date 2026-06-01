Bilecik'te 5 tona yakın mavi kapak engelliler için umuda dönüştü

Bilecik'te 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında 4 bin 469 kilo mavi kapak toplanarak engelli vatandaşlar için umuda dönüştü.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen plastik kapak toplama kampanyasının sonuçları paylaşıldı. 15 okulun katılımıyla yürütülen kampanya kapsamında toplam 4 bin 469 kilogram plastik kapak toplandı. Toplanan kapakların geri dönüşüm sürecine kazandırılarak engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye ve akülü sandalye desteğine dönüştürüleceği belirtildi.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Çevrenin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı kampanyaya katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı