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Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an Kursları'nda kapanış programları düzenlendi

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Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an Kurslarının 2023-2024 dönemi yılsonu etkinlikleri kapsamında eğitim gören 4-6 yaş gurubu çocuklar için kapanış programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenci ve velileri katıldı.

Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an Kursları'nda kapanış programları düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an Kurslarının 2023-2024 dönemi yılsonu etkinlikleri kapsamında eğitim gören 4-6 yaş gurubu çocuklar için kapanış programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, din görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenci ve velileri katıldı. Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, etkinliğe katılan öğrencilere, hocalara, velilere ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Müftü Erhun, "Bizlere bu güzellikleri yaşatan Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Öncelikle anne babalar olarak yavrularınızı bu kursa gönderdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok önemsediği, halkımızın da içtenlikle sahiplendiği güzide eğitim kurumlarımızdandır. Bu yıl ilimiz genelinde 690 öğrencimiz 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarımızda eğitim gördü. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha da arttıracağız inşallah. Kurslarımızda yavrularımızın öğrendikleri bilgiler onlara bir ömür boyu lazım olacak bilgilerdir. Bir ömür abdest alacak namaz kılacaklar bir ömür oruç tutacaklar. Bir ömür burada öğrendikleri haram ve helal kavramlarını hayatlarında tatbik edecekler. Ne kadar iftihar etseniz azdır. Sizler çocuklarınızı kursa göndermekle üzerinize düşen görevinizi yaptınız. Hoca hanımlarımız da bütün gayretleriyle en üst seviyede yavrularınıza eğitim verdi. Hep beraber bu güzel manzarayı oluşturduk elhamdülillah" dedi.

Yoğun katılımın olduğu program sonunda Müftü Ali Erhun tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafları çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Hatice Müftü Eğitim Yerel Güncel Haberler

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