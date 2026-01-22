Haberler

Bilecik'te 2025 yılı kaza denetim ve analiz toplantısı yapıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği toplantıda 2025 yılı trafik denetimleri ve kaza analizleri değerlendirildi. Albay Ali Vanlı, trafik güvenliğini artırmak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanları ile Trafik Timlerinin katılımıyla 2025 Yılı Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yıl boyunca gerçekleştirilen trafik denetimleri ve meydana gelen kazalar detaylı şekilde değerlendirilirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik gelecek döneme ait planlamalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, analizler doğrultusunda gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
