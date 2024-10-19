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Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı
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Söğüt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, muhtarların Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması etkinlikleriyle kutlandı. Kaymakam Tuncer, muhtarların devlet ve vatandaşlar arasındaki önemli köprü görevini vurgulayarak, teşekkür ve plaket takdim etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Söğüt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarının Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Hükümet Meydanı'ndaki törenin ardından muhtarlarla bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer; muhtarların devletin gözü kulağı olduğunu ve vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kaymakam Tuncer, muhtarlara gösterdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür ederek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayıp günün anısına plaket takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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