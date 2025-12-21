BŞEÜ'nün 'Kurumsal Kimlik Kılavuzu' hazırlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitelerin köklü değerlerinden güç alarak çağdaş, üretken ve saygın bir yükseköğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduklarını söyleyerek, "Bu süreçte 'Kurumsal Kimlik Kılavuzu' üniversitemizin vizyonunu, misyonunu ve kültürel birikimini yansıtan en önemli unsurlardan biridir" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Kurumsal Kimlik' çalışmalarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin görevlendirilmesiyle başlayan süreç, gerekli altyapının oluşturulması ve hazırlanan taslağın Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne devredilmesiyle ilerlemiş, taslak kılavuza günün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan ilaveler ile çalışmalar tamamlanmıştır. Üniversitenin 'Kurumsal Kimlik' çalışması hakkında bilgi veren Rektör Kaplancıklı, "Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin görsel ve yazılı tüm iletişim araçlarında birlik, bütünlük ve tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Logomuzdan renk paletimize, tipografiden kurumsal belgelerdeki tasarım standartlarına kadar tüm görsel kimlik öğeleri bu kılavuzda sistematik biçimde tanımlanmıştır. Büyük özveri ile hazırlanan bu kılavuz, üniversitemizin resmi kimliğinin doğru, tutarlı ve güçlü biçimde kullanılmasını sağlayarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi markasının değerini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Akademik ve idari birimlerimizin yanı sıra üniversitemizle iş birliği yapan tüm paydaşların, iletişim çalışmalarında bu kılavuzu esas almaları kurumsal bütünlüğümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu, yalnızca bir tasarım rehberi değil; aynı zamanda üniversitemizin vizyonunu, estetik anlayışını ve kurumsal duruşunu yansıtan bir kimlik belgesidir" dedi.