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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim Paneli Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim Paneli Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim' panelinde, sağlık kuruluşlarındaki yönetişim kavramı ve hizmet kalitesinin artırılması üzerine bilgi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bozüyük Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Necati Çolak'ın konuşmacı olduğu ' Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim' paneli düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde Bozüyük Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Necati Çolak'ın da katıldığı ' Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim' paneli gerçekleştirildi. Tıp fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yönetişim kavramı, sağlık kuruluşlarında yönetişimin önemi, grup çalışmalarının hizmet kalitesine etkisi gibi konular ele alınarak sağlık kuruluşlarında faaliyet gösteren kalite, personel ve özlük, taşınır kayıt, teknik hizmetler, ulaşım hizmetleri, yemekhane hizmetleri, bilgi yönetimi, HBYS, sivil savunma ve istatistik gibi birimler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Koordinatör Yardımcısı Ebrar Ulusinan Çubukçu tarafından teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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