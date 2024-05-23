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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti. Panelde konuşmacılar, meslek seçimleri ve matematikçi kadınların hayat hikayeleri hakkında bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği 'Matematikte İlham Veren Kadınlar' paneli gerçekleşti.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Uysal katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş konuşmasında, mesleğini neden seçtiğine, öğrenci yetiştirmenin kendisine mutluluk verdiğine, hayat tecrübelerine ve akademisyenlik sürecine değindi. Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Uysal ise 6 matematikçinin hayat hikayesi ile ilgili sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koyun'un konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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