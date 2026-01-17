BŞEÜ'de 'Kariyerim Elektrik' etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Kariyerim Elektrik' etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, Mühendislik Fakültesi iş birliğiyle 'Kariyerim Elektrik' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, OEDAŞ İl İşletme Grup Müdürü H. Kadir Aykut misafir konuşmacı olarak katıldı. Programda elektrik sektöründeki kariyer basamakları detaylı bir şekilde ele alınırken, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yönelttiği sorular samimi bir şekilde yanıtlandı. Grup Müdürü Aykut, mesleki tecrübelerinden örnekler paylaşarak öğrencilere kariyer planlamaları konusunda yol gösterdi. Aktarılan bilgiler öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ile akademisyenler de katılım sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin sektörleri yakından tanımasını ve mezuniyet sonrası kariyerlerini daha bilinçli planlamalarını önemsiyoruz. Kariyer odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin katkılarından dolayı H. Kadir Aykut'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK