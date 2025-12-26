Haberler

BŞEÜ'de 'Göktaşı Avcısı' semineri yoğun ilgi gördü

Güncelleme:
BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Göktaşı Avcısı' semineri, akademik kadro ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Göktaşları hakkında kapsamlı bilgiler sunan Adem Aktaş, etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtladı ve çeşitli hediyelik eşyalar tanıttı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri kapsamında düzenlenen 'Seminer Günlükleri 12: Göktaşı Avcısı' başlıklı seminer yoğun ilgi gördü.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve serinin on ikinci etkinliği olan seminere, Göktaşı Avcısı Adem Aktaş konuşmacı olarak katıldı. Seminere akademik kadro ve öğrenciler ilgi gösterdi. Sunumunda göktaşlarının içeriği, bugüne kadar tespit edilen göktaşları, Türkiye'ye düşen göktaşları, ayırt edici özellikleri ve dünyaya düşen göktaşlarının tarihçesi hakkında kapsamlı bilgiler veren Aktaş, katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Program da gerçekleştirilen çekilişle üç öğrenciye göktaşından yapılmış kolye hediye edilirken, Aktaş tarafından göktaşından imal edilen çeşitli hediyelik eşyalar da tanıtıldı.

Seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel'in, konuşmacı Adem Aktaş'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
