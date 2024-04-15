Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde faaliyet gösteren 9 öğrenci kulübünün düzenlemiş olduğu 'Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim' programının duası Orhan Gazi Camiinde okundu.

Programa Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan, Genel Sekreter Özgür Özcan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Okunan Hatim, Yasin-i Şerif, Süreler ve Salavatları içeren 'Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim' programı kapsamında hatim duası sonrası yatsı namazı kılındı.

Program Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çeşitli ikramların dağıtımıyla sona erdi. - BİLECİK