BŞEÜ'de kütüphane personeline erişilebilirlik eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) erişilebilirlik çalışmaları kapsamında kütüphane personeline uygulamalı erişilebilirlik eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin engelsiz üniversite vizyonu doğrultusunda, Engelli Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi personeline erişilebilirlik eğitimi düzenlendi. Eğitimde, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Değerli, kütüphanede öğrencilere sunulan Taşınabilir Elektronik Büyütec (E-Bot) cihazının özelliklerini tanıtarak cihazın kullanım aşamalarını uygulamalı şekilde aktardı. E-Bot cihazının, görme engelli öğrencilerin akademik kaynaklara daha hızlı ve kolay erişebilmesine sağladığı katkılar örneklerle gösterilirken, erişilebilirlik uygulamalarının kütüphane hizmetlerine entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, üniversitede sürdürülen erişilebilirlik çalışmalarının kapsamının genişletileceği belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Tüm öğrencilerimizin akademik hayata eşit erişim sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK