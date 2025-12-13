Haberler

BŞEÜ'de kütüphane personeline erişilebilirlik eğitimi verildi

BŞEÜ'de kütüphane personeline erişilebilirlik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, engelsiz üniversite vizyonu doğrultusunda kütüphane personeline uygulamalı erişilebilirlik eğitimi verildi. Eğitimde, görme engelli öğrencilerin akademik kaynaklara erişimini kolaylaştıran Taşınabilir Elektronik Büyütec (E-Bot) cihazı tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) erişilebilirlik çalışmaları kapsamında kütüphane personeline uygulamalı erişilebilirlik eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin engelsiz üniversite vizyonu doğrultusunda, Engelli Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi personeline erişilebilirlik eğitimi düzenlendi. Eğitimde, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Değerli, kütüphanede öğrencilere sunulan Taşınabilir Elektronik Büyütec (E-Bot) cihazının özelliklerini tanıtarak cihazın kullanım aşamalarını uygulamalı şekilde aktardı. E-Bot cihazının, görme engelli öğrencilerin akademik kaynaklara daha hızlı ve kolay erişebilmesine sağladığı katkılar örneklerle gösterilirken, erişilebilirlik uygulamalarının kütüphane hizmetlerine entegre edilmesinin önemi vurgulandı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, üniversitede sürdürülen erişilebilirlik çalışmalarının kapsamının genişletileceği belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Tüm öğrencilerimizin akademik hayata eşit erişim sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
title