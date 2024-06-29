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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi, ODTÜ'de düzenlenen uluslararası konferansa katıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen 'Re-Shaping Career Planning: Bridging Gaps' adlı uluslararası konferansa katıldı. Konferansta kariyer merkezlerinin kurumsal ilişkilerini geliştirme, yeni nesil iş arama stratejileri, mülakat teknikleri ve kariyer gelişimi hakkında oturumlar düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen 'Re-Shaping Career Planning: Bridging Gaps' adlı uluslararası konferansa katıldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün açılış konuşması ile başladı. Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe ile Arş. Gör. Ebrar Ulusinan Çubukçu'nun hazır bulunduğu konferansta yurtdışındaki üniversite kariyer merkezlerinin uygulama örnekleri paylaşılarak kariyer merkezlerinin kurumsal ilişkilerini geliştirme, yeni nesil iş arama stratejileri, mülakat teknikleri ve kariyer gelişimi hakkında oturumlar düzenlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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