Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Grup İkincisi Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Futbol Takımı grup ikincisi oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı, Sakarya'da düzenlenen ÜNİLİG Marmara Grubu müsabakalarında güçlü bir performans ortaya koydu. Takım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini 4-0, Kayseri Üniversitesini 1-0 ve Gebze Teknik Üniversitesini 2-1 mağlup etti. Düzce Üniversitesine 1-0 kaybeden ekip, grup maçlarını ikinci sırada tamamladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirtti.

Zafer Asım Kaplancıklı, "Futbol takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.