Balkan Üniversitesi ile 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Balkan Üniversitesi ile 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Private International Balkan Üniversitesi ile akademik iş birliğini güçlendirmek üzere bir protokol imzaladı. Anlaşma, ortak bilimsel çalışmalar ve öğrenci değişimlerini içeren bir çerçeve sunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 'Uluslararasılaşma Hamlesi' kapsamında Private International Balkan Üniversitesi ile 'İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirmek üzere önemli bir protokole imza attı. Üsküp'te bulunan Private International Balkan Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu yeni anlaşma, üniversitenin Balkan coğrafyasında akademik iş birliklerini genişletme hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan protokol, iki üniversite arasında akademik ilişkileri geliştirmeye yönelik kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

"Balkan bölgesinde sürdürülebilir akademik ilişkiler kurma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor"

Yapılan protokol kapsamında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Özellikle araştırma alanlarında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanlarının karşılıklı olarak ders vermeye yönelik ziyaretlerde bulunması, öğrencilerin farklı akademik ortamlarda eğitim alma fırsatı bulması ve kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tümer Karaayak'ın girişimleri ile hayata geçirilen protokolün sağladığı iş birliği olanaklarının, her iki üniversitede de akademik üretkenliği artırması ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, iki kurum arasında kurulacak olan ilişkiler yeni akademik projelerin geliştirilmesine zemin oluşturacağı öngörülüyor. Üniversitemiz, Private International Balkan Üniversitesi ile başlatılan bu sürecin hem öğrencilere hem de akademisyenlere yeni perspektifler kazandıracağına inanıyor ve Balkan bölgesinde sürdürülebilir akademik ilişkiler kurma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
