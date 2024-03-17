Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı'nda, üniversitede yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı, tıp fakültesinde gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademik personeller katıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapılan mevcut çalışmalara dair paylaşılan bilgiler sonrasında fakülte içerisinde planlanan akademik, idari ve sosyal faaliyetlere yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi. - BİLECİK