Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı'nda üniversitede yapılan faaliyetler değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademik personeller toplantıya katıldı. Planlanan akademik, idari ve sosyal faaliyetlere yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı'nda, üniversitede yapılan faaliyetler değerlendirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Kurul Toplantısı, tıp fakültesinde gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademik personeller katıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapılan mevcut çalışmalara dair paylaşılan bilgiler sonrasında fakülte içerisinde planlanan akademik, idari ve sosyal faaliyetlere yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi. - BİLECİK