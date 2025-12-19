Haberler

Bilecik köy yollarında asfalt mesaisi

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, köy grup yollarında yürütülen bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmaları, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürülüyor. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köy grup yollarında yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Osmaneli Kaymakamlığı (KÖYDES) ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle sürdürülen köy grup yollarında yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmaları kapsamında, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğü ifade edilirken, projelerin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım standartlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yapılan bu hizmetler köylerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Kırsal altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
