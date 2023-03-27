Bilecik müzesinin tatlı misafirleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yaşlılar Haftası sebebiyle, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir huzurevinde yaşam sürdüren vatandaşlar Bilecik Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yaşlılar Haftası sebebiyle, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir huzurevinde yaşam sürdüren vatandaşlar Bilecik Müzesi'ni gezdi.

Bilecik Müzesi'nin misafirleri arkeolojik ve etnografık yoğun ilgi gösterdi. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzman personelinin anlatımı ile tarihe yolculuk yapan misafirlere Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Müze Müdürü Harun Küçükaydın eşlik etti. Çocukluk zamanlarında kullanılan malzemeleri görünce maziye giden huzurevi sakinleri müze ziyaretinden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Müdür Bircan, "Müzelerimizde her yaş grubu ve eğitim geçmişinden bireylere fark gözetmeksizin kültürel mirasımızın ve kültürel değerlerimizin korunması, tanıtılması ve yaşatılması, toplumsal kültürel kimliğin geliştirilmesine katkı sağlama, estetik ve sanat zevklerin oluşturulması, bilginin aktarılması ve paylaşımı, hayat boyu öğrenme çalışmalarını destekleyerek refah bir toplum oluşumuna katkı sağlamak adına çalışmalar yürütmekteyiz. Yaşlılar Haftası münasebeti ile ilimizde bulunan huzurevi sakinlerini ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Onların mutluluğu ve heyecanı bizlerin de içimizi ısıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde sosyal farkındalık hedefiyle bu ve bundan sonra birçok proje ve etkinliği yapmayı hedefliyoruz. Bizleri müzemize gelerek onurlandıran elleri öpülesi tüm büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK