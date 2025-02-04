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Bilecik Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik Kent Konseyi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Bilecik Kent Konseyi'nin Ocak ayı Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Başkan Hakkı Aynur, faaliyet ve raporlar hakkında bilgilendirme yaptı. Meclis kurulması ve yönerge değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi.

Bilecik Kent Konseyi Ocak ayı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Bilecik Kent Konseyi konferans salonundaki toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Faaliyet ve raporlar hakkında Konsey Başkanı Hakkı Aynur'un yaptığı bilgilendirmeden sonra meclis üyelerinin ve çalışma gruplarının faaliyet ve projeleri hakkında kısa sunumlar yapıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Bilecik Kent Belleği çalışmaları için meclis kurulması amacıyla yetki alınmasına ve Bilecik Kent Konseyi Yönergesi değişikliğine oy birliğiyle karar verirdi. Oylama sonrası görüş ve önerilerin konuşulmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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