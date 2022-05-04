İl Jandarma Komutanı'ndan askerlere ve şehit ailesine bayram ziyareti

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Ramazan Bayramı dolayısıyla Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığını ve şehit ailesini ziyaret etti.

Ramazan Bayram dolayısıyla Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, askeri personel ile sohbet edip bayramlaştı. Karakoldaki bayramlaşma programının ardından Albay Sandal, beraberinde Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ile birlikte 1992 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2 çocuğu ve eşi ile birlikte şehit edilen askerlik şubesinde görevli Personel Başçavuş Kemal Ay'ın ailesini ziyaret ederek, şehit annesinin Şükrüye Ay'ın ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Albay Sandal, "Öncelikle ülkemizin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anıyorum. Bizler de şehitlerimiz sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Şehitlerimiz bizlere vatanımızı emanet ederken; bizler hem vatanımızı, hem de şehit ailelerimizi emanet bildik. Bu anlamda şehit ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirterek, kendilerinin istek ve taleplerinin bizler için önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Şehit Kemal Ay'ın ailesi ise Albay Sandal'ın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren başta Vali Dr. Kemal Kızılkaya'ya ve tüm devlet büyüklerine teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel