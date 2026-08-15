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Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'na Tümgeneral Nail İlbey Atandı

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı'na Tümgeneral Nail İlbey Atandı
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Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına Tümgeneral Nail İlbey atandı.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığına Tümgeneral Nail İlbey atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında terfi ve atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı Yusuf Aslan Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Aslan'ın yerine Strateji ve Dış İlikliler Başkanı Tümgeneral Nail İlbey atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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