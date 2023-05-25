Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bilecik-İnhisar karayolunda yarılan kaya parçası tehlike saçıyor

Bilecik-İnhisar karayolunda yarılan kaya parçası tehlike saçıyor

Yerel Haberler

Bilecik-İnhisar karayolunda yarılan kaya parçası tehlike saçarken, sürücüler üzerlerine düşmesinden endişe duyuyorlar.

Bilecik- İnhisar karayolunda yarılan kaya parçası tehlike saçarken, sürücüler üzerlerine düşmesinden endişe duyuyorlar.

Bilecik-İnhisar karayolu Yakacık Köyü Tokmaktepe mevkii yolun 10 metre yüksekliğinde alanda bir ağacın köklerinin büyümesi sonucu kaya parçasının yarılmasına neden oldu. Bu olayın Türkiye'nin 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Sakarya Vadisi'ne giden yol üzerinde olmasından yoğun kullanılırken, sürücüler yetkilerden bir önce iş makinesi yardımı ile o bölgenin kaldırılmasını talep ettiler. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnhisar Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title