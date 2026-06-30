İl Müftüsü Dilek kazan başına geçerek aşure dağıttı

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, kazan başına geçerek aşure dağıttı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Şerifpaşa Camii'nde aşure programı düzenlendi. Programda İl Müftüsü Ahmet Dilek, kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Cami avlusunda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenen Müftü Dilek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda samimi görüntüler oluştu. Etkinlikte Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhuna dikkat çekilirken, katılımcılara hayırlı ve bereketli bir ay temennisinde bulunuldu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Muharrem ayının bizlere hatırlattığı birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak adına vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli bir Muharrem ayı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı