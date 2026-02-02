Haberler

Şimşek'ten 2025-2026 Eğitim Yılı 2. dönem mesajı

Güncelleme:
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, eğitimdeki önemli süreçleri ve hedefleri vurguladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerinin Bilecik genelindeki tüm okullarda devam ettiğini bildirerek şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz; 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemine yeni umutlar ve taze hedeflerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim, sabır, emek ve kararlılıkla yürütülen uzun soluklu bir yolculuktur. Bu süreçte öğretmenlerimizin özverisi, öğrencilerimizin gayreti ve velilerimizin desteği büyük önem taşımaktadır. İkinci dönemin; akademik başarıların yanı sıra milli ve manevi değerlerimizle donanmış, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmemize katkı sunmasını temenni ediyorum. Tüm eğitim camiamıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

