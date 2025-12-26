Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Bozkurt görevine başladı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan Kürşat Bozkurt göreve başladı.

29 Kasım 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınmıştı. Yaklaşık 1 aydır yeni atama yapılmayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt atandı. Bozkurt ilk ziyaretini Vali Faik Oktay Sözer'e yaptı. Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Kürşat Bozkurt'u makamında kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK