Üye Girişi
Haberler

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Vezirhan beldesinde 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla şiddete karşı vatandaşları bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Ekipler, vatandaşlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri şiddete karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Vezirhan beldesinde 'Kadına El Kalkamaz' mottosu ile tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Şiddetin sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak uygulandığını belirten jandarma ekipleri vatandaşların telefonuna 'KADES' uygulaması yükledi. Kades uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, kişinin şiddetle karşılaştığı anda bir tuşa basmanın yeterli olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Bilecik Çocuk Güvenlik Yerel Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title