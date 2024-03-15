Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Okul Yollarını Güvenli Hale Getirmek İçin Çalışma Başlattı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri okul yollarını güvenilir hale getirmek için çalışma başlattı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, çocukların okullarına huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının kontrollerini sağladı. Hem öğrenciler ile sohbet eden jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmanın önemine değindi. Gerekli denetim ve kontrolleri yapan ekipler öğrencilere derslerinde başarılar diledi. - BİLECİK