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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere milli ve manevi değerleri anlattı

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere milli ve manevi değerleri anlattı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle etkinliklerde milli birlik ve beraberliğin önemini anlattı. Etkinliklerde bayrak ve vatan sevgisi üzerine bilgilendirme yapılırken öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlılığının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerle milli birlik ve beraberliğin önemi paylaşılırken bayrak ve vatan sevgisi üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlılığının güçlendirilmesi amaçlanan etkinliklerde, birlik ve beraberlik duygusunun önemi üzerinde duruldu. Çocuklarla yakından ilgilenen jandarma ekipleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı ve vatan sevgisi bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığının, geleceğin teminatı olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerle bir araya gelmeye ve bu yöndeki faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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