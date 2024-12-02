Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Gölpazarı Kaymakamı Kılıç'ı Ziyaret Etti
Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin asayiş konuları görüşüldü ve istişarelerin devam edeceği vurgulandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret ederek, ilçenin asayiş konuları görüşüldü.
Geçtiğimiz günlerde Resmi gazetede yayınlanan atama kararları Gölpazarı Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Feyza Nur Kılıç'ı, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ziyaret etti. Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'a Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihad Emir eşlik etti. Heyet ilçenin asayiş konuları görüşürken, istişare içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladılar. - BİLECİK