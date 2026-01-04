Haberler

İl Emniyet Müdürü Şener, personelle bir araya geldi

İl Emniyet Müdürü Şener, personelle bir araya geldi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde personelle bir toplantı düzenleyerek, yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerini değerlendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği Lokali'nde düzenlenen programda Olay Yeri İnceleme ve Çocuk Şube Müdürlüklerinde görevli personelle bir araya geldi. Programda, yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İl genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

