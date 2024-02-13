Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e veda programı düzenlendi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde 9 yıldırı yürüten Mehmet Hayri Demirel'in Çanakkale'ye tayini çıkmasından dolayı kurumda veda programı düzenlendi.

26 Ocak tarihli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'Atama' yazısı altında birçokta ilde İl Afet ve Acil Durum Müdürü değişti. İl genelinde ekiplerinin başarılı çalışmalara imza atmasıyla adından söz ettiren Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in tayini Çanakkale'ye çıkmıştı. Bugün itibariyle kurumdan ilişkisini kesen Demirel'e kurum çalışanları bir sürpriz yaptı. İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir veda programı tertip eden çalışanlar doygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Birde pasta kesen Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanları, Çanakkale'ye tayini çıkan Mehmet Hayri Demirel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan Demirel'in yerine ise AFAD Başkanlığında araştırmacı görevini yürüten Ahmet Ali Artun atanmıştı. - BİLECİK