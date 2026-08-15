Bilecik Huzurevi Sakinlerinden Bocce'de Galibiyet

Bilecik huzurevi sakinleri, İznik Ülker Aktar Huzurevi sakinlerini bocce müsabakasında 12-7 mağlup etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde kalan sakinler ile Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan İznik Ülker Aktar Huzurevi sakinleri bocce müsabakasında karşı karşıya geldi. Dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen karşılaşmada Bilecik Huzurevi sakinleri, rakibini 12-7 mağlup ederek galibiyete ulaştı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Huzurevlerimizde kalan büyüklerimizin sosyal ve sportif etkinliklerle bir araya gelmelerini çok kıymetli buluyoruz. Sahada gösterdikleri mücadele kadar dostluk ve centilmenlikleri de bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı