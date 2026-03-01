Haberler

Bilecik Huzurevi'nde 'mevlit programı' düzenlendi

Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen mevlit programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve diğer yetkililer katıldı. Programda huzurevi sakinleriyle sohbet edilerek ilgilendi.

Bilecik Huzurevi'nde gerçekleştirilen 'mevlit programına' Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte katılım sağladı. Program kapsamında huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet edilerek yakından ilgilenildi. Programda Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek de hazır bulundu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Onlarla bir arada olmak, gönüllerine dokunmak bizlere güç veriyor. Yaşlılarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

