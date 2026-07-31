Bilecik heyeti Ankara’da güvenlik kurumlarında temaslarda bulundu

Bilecik heyeti, Ankara'da güvenlik kurumlarında bir dizi temasta bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara programı kapsamında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'e ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, yürütülen güvenlik hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Heyet daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile görüştü. Görüşmede Bilecik'te yürütülen çalışmalar, güvenlik hizmetlerine ilişkin konular ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı