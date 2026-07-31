Haberler

Bilecik heyeti Ankara’da güvenlik kurumlarında temaslarda bulundu

Bilecik heyeti Ankara’da güvenlik kurumlarında temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik heyeti, Ankara’da güvenlik kurumlarında bir dizi temasta bulundu.

Bilecik heyeti, Ankara'da güvenlik kurumlarında bir dizi temasta bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara programı kapsamında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'e ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, yürütülen güvenlik hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Heyet daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile görüştü. Görüşmede Bilecik'te yürütülen çalışmalar, güvenlik hizmetlerine ilişkin konular ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi

Emekliler gece yarısı muradına erdi!
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
Haluk Levent'in skandalları bitmiyor: Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar

Skandalları bitmiyor! Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar
İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak
Samsun’da ambulans ile TIR çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 6 kişi yaralandı

Kavşaktaki bir anlık hata az daha faciaya neden oluyordu
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor