Bilecik Hastanesi Önündeki Park Alanı Temizlikten Yoksun

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmında bulunan mezarlık altı bölgesi çöpler ve inşaat atıklarıyla dolup taşmış durumda.

Hastaneye gelen hasta ve yakınlarının araçlarını park etmek zorunda kaldığı bu alan, adeta terk edilmiş bir görüntü sergiliyor. Vatandaşlar, hastane çevresindeki bu kirlilikten büyük rahatsızlık duyuyor. Alkol şişeleri, inşaat molozları ve çöp yığınları arasında araç park etmek zorunda kalan vatandaşlar, "Hastane çevresi resmen bok götürüyor, neden kimse ilgilenmiyor" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Park alanında herhangi bir düzenleme bulunmadığını dile getiren vatandaşlar, "En azından buraya bir rampa yapılsa, araç koymak biraz daha kolay olur. Burası hastanenin hemen yanı, insanların sürekli geldiği bir alan. Ama ne çevre düzenlemesi var ne de temizlik. Arabamızı park ederken cam kırıkları inşaat molozları ve çöplerin arasında kalıyoruz. Artık birileri buraya el atsın" dediler. - BİLECİK