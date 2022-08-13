Haber : Bilecik haber: Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş'la bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik haber: Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş'la bir araya geldi

 - Güncelleme:
Bilecik haber: Başkan Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Karataş'la bir araya geldi

Bilecik yerel haberi | Bayıköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Tayyar Karataş'ı makamında ziyaret etti.

Bayıköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Tayyar Karataş'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Üsteğmen Canip Akyüz'ün Bingöl'e atanmasının ardından, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı atanan Üsteğmen Tayyar Karataş görevine başladı. Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, görevine başlayan Üsteğmen Karataş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, Üsteğmen Karataş'a misafirperverliği için teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyaret Başkan Yaman'ın Üsteğmen Karataş'a hediye takdiminin ardından sona erdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Merkez Hisarcık Bilecik Karataş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title