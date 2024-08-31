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Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal Kurum Ziyaretlerinde Bulundu

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Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, İlçe Emniyet Amirliği, Orman İşletme Şefliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun genel yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Tahir Ardal kurum ziyaretlerinde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, kurum ziyaretleri kapsamında İlçe Emniyet Amirliği, Orman İşletme Şefliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum amirleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Ardal, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Çalışan personeller ile sohbet eden Ardal, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı bilecik Yerel Politika Güncel Haberler

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