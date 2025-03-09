ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Bilecik Emniyet ve Sağlık Müdürlerinden İş Birliği Vurgusu

Bilecik Emniyet ve Sağlık Müdürlerinden İş Birliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya yaptığı ziyarette iki kurum arasındaki iş birliği ve projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. İş birliğinin sağlık hizmetleri açısından önemi vurgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya makamında iadeyi ziyarette bulunarak bir araya geldi.

Ziyaret sırasında karşılıklı iyi dilekler iletildi ve iki kurum arasındaki iş birliği ve devam eden projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yılmaz, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık hizmetlerine olan katkılarından ötürü Dr. Damkacı'ya teşekkürlerini ileterek, emniyet teşkilatı olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade etti. Dr. Damkacı ise; Emniyet Müdürlüğü ile sağlıklı ve güvenli bir toplum için iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, ortak projelerde daha etkin bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Görüşme sonunda Yılmaz ve Damkacı, iki kurum arasındaki uyum ve iş birliğinin, Bilecik halkına daha iyi hizmet sunma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
img

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
img

Durdurulamıyor! Yine tarihe geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.