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Bilecik Emniyet Müdürü'nden Okul Servisi İçin Uyarılar

Bilecik Emniyet Müdürü'nden Okul Servisi İçin Uyarılar
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim 2'nci döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere okul servisi kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Emniyet kemerinin takılması, camlardan sarkmamaları ve rehber personelin ikazlarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim 2'nci dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilere okul servisi hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, öğrencilerin okul servisi kullanma konusunda birkaç uyarılara dikkat çekti. Yılmaz, "Okul servis araçlarında seyahat ederken emniyet kemerlerinizi seyahat süresince takınız, taşıta ait camlardan sarkmayınız, araç durmadan yerinizden kalkmayın ve araçtan inmeyin ve son olarak rehber personelin ikazlarına uyunuz" dedi.

Yılmaz, daha sonrasında ise; 3 Şubat Pazartesi günü ders zili çalmasıyla birlikte 2'nci dönem eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere derslerinde başarılar dilediğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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