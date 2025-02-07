Bilecik Emniyet Müdürü'nden Okul Servisi İçin Uyarılar

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim 2'nci dönemin başlamasıyla birlikte öğrencilere okul servisi hakkında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, öğrencilerin okul servisi kullanma konusunda birkaç uyarılara dikkat çekti. Yılmaz, "Okul servis araçlarında seyahat ederken emniyet kemerlerinizi seyahat süresince takınız, taşıta ait camlardan sarkmayınız, araç durmadan yerinizden kalkmayın ve araçtan inmeyin ve son olarak rehber personelin ikazlarına uyunuz" dedi.

Yılmaz, daha sonrasında ise; 3 Şubat Pazartesi günü ders zili çalmasıyla birlikte 2'nci dönem eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere derslerinde başarılar dilediğini ifade etti. - BİLECİK