Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Otopark Sorunu Sürücüleri Zor Durumda Bırakıyor

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Otopark Sorunu Sürücüleri Zor Durumda Bırakıyor
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yetersiz otoparkı, sürücülerin mezarlık ve kaldırım üzerine park etmelerine neden oluyor. Bu durum trafiği olumsuz etkileyerek ambulansların geçişini zorlaştırıyor.

Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin kronik hala gelen otopark sorunu yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bilecik'te 2020 yılında 250 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 87 poliklinik, 11 ameliyathane, yeni doğan yatak sayısı 17 ve 27 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermeye başladı. Hastanenin otoparkının yetersiz olması sebebiyle vatandaşların mezarlık, köprü altı, kaldırım üzeri, sağlı sollu trafiği zora sokacak şekilde park etmesi gözlerden kaçmıyor. Sürücüler sağlı sollu veya kaldırım üzerine yapılan parkların trafiği sıkıştırdığı söyleyerek, "Hastane bahçesi mezarlık tarafı parklar bu şekilde her gün. Ambulans gelse geçemez,araçlar dönüş yapamıyor" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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